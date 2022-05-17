Власти Москвы выплатят сотрудникам бывшего завода "Рено Россия" долги по зарплате

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти планируют погасить долги по зарплате перед работниками бывшего завода "Рено Россия". Об этом он сообщил в интервью телеканалу Москва 24.

"Мэр города принял решение о том, что этот завод должен стать городским предприятием фактически. Цель, которую он поставил, – это сохранить производственный потенциал, то есть на этом месте будет только автозавод, вернуть ему историческое имя – завод "Москвич", обеспечить работой всех тех, кто там работал, выплатить все долги по заработной плате, которые остались нам в наследство, и обеспечить до конца года начало сборки нового автомобиля" , – сказал Ликсутов.

По словам заммэра, на заводе работали порядка 4 тысяч сотрудников, еще около 40 тысяч в других регионах России занимались поставками комплектующих для него.

Ликсутов также сообщил о планах максимально локализовать производство автомобилей и всех компонентов для них на автомобильном заводе "Москвич".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе "Рено" будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили. Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.