Завод "Москвич" может начать производить автомобили для такси и каршеринга – Ликсутов

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24 заявил о планах максимально локализовать производство автомобилей и всех компонентов для них на автомобильном заводе "Москвич".

"На первом этапе это сборка, в дальнейшем мы планируем максимальную локализацию производства и всех компонентов и в перспективе выпуск электромобилей. Вот такой у нас план. Например, для рынка московского такси и каршеринга нужно в год, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч новых машин", – сообщил он.

Ликсутов добавил, что было дано поручение использовать весь научный потенциал, который есть у других столичных предприятий. Также мэр Москвы поручил обеспечить людей работой, сохранить уровень зарплаты, а также в ближайшее время начать производство нового российского автомобиля.

По словам заммэра, на заводе "Москвич" могут производиться автомобили для такси и каршеринга. В настоящее время сформирована рабочая группа с агрегаторами такси для определения технических аспектов для машины такси и каршеринга в Москве и области. "Поэтому завод "Москвич" потенциально может выпускать такие машины, мы разрабатываем технические требования и уверен, что мы найдем решение, как этот автомобиль в самое короткое время начать производить здесь, в Москве, на этом автозаводе", – подчеркнул он.

Ликсутов отметил, что предприятие будет обеспечено заказом, у него будет четкое понимание перспектив, потребителя, необходимых для выпуска автомобилей. Он также выразил уверенность в качестве отечественных компонентов для транспортных средств.

Ранее Сергей Собянин сообщил о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе "Рено" и возобновлении производства легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич".

По его словам, основным технологическим партнером возрожденного автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КамАЗ".

