Дмитрий Пронин стал директором автомобильного завода "Москвич"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На пост директора столичного автомобильного завода "Москвич" назначен Дмитрий Пронин, сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

В департаменте отметили, что Пронин обладает опытом работы в автомобильной отрасли, он 10 лет занимал руководящие должности в транспортном комплексе города.

Ранее Сергей Собянин сообщил о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе "Рено" и возобновлении производства легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич".

По его словам, основным технологическим партнером возрожденного автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КамАЗ".

