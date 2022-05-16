Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

16 мая, 16:17

Производство автомобилей под брендом "Москвич" могут запустить в 2022 году – Минпромторг

транспортавто

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Минпромторг ожидает начала производства автомобилей под брендом "Москвич" в этом году. Об этом заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, теперь автозавод "Рено Россия" будет называться "Московский автомобильный завод "Москвич".

"Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои план по развитию такого производства", – добавил Пак.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что завод "Рено Россия" переходит на баланс города. В связи с этим, по его словам, планируется возобновить производство автомобилей под брендом "Москвич". Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.

В столице возродят легендарный бренд автомобиля "Москвич"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать