Производство автомобилей под брендом "Москвич" могут запустить в 2022 году – Минпромторг

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Минпромторг ожидает начала производства автомобилей под брендом "Москвич" в этом году. Об этом заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, теперь автозавод "Рено Россия" будет называться "Московский автомобильный завод "Москвич".

"Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои план по развитию такого производства", – добавил Пак.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что завод "Рено Россия" переходит на баланс города. В связи с этим, по его словам, планируется возобновить производство автомобилей под брендом "Москвич". Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.

