"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице

Готов ли московский транспорт к запрету на экспорт западных высоких технологий в Россию? Не будет ли проблем с ремонтом и обновлением

подвижного состава? Как будут работать клиентские цифровые сервисы? Появятся ли новые способы оплаты? Как город будет поддерживать транспортную отрасль – такси и каршеринг?

Об этом в программе "Интервью" рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.