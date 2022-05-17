Весь закупаемый для Москвы транспорт производится в РФ – Ликсутов

Весь транспорт, закупаемый столичными властями, производится в Российской Федерации. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Весь транспорт, который покупает правительство Москвы, произведен только на территории Российской Федерации, и по ряду видов транспортных средств Москва здесь является ключевым потребителем всего российского транспортного машиностроения. Например, по пригородным поездам, правительство Москвы покупает более 85% от всех пригородных поездов, которые выпускаются на территории Российской Федерации", – заявил он.

Кроме того, по словам Ликсутова, Москва закупает 100% производящихся в РФ электробусов, 90% вагонов метро и почти 70% трамваев. Он отметил, что всего за последние 10 лет столичные власти закупили свыше 11 тысяч единиц наземного городского транспорта.

"Длинные контракты на гарантированное ежегодное приобретение подвижного состава для Москвы очень сильно поддерживают отрасль транспортного машиностроения, обеспечивает работой более 150 тысяч людей, которые у нас проживают на территории Российской Федерации", – пояснил Ликсутов.

Он подчеркнул, что правительство Москвы будет делать все, чтобы обеспечить российским машиностроителям возможность инвестировать, локализовывать производство компонентов и выпускать полностью отечественную продукцию.

Ранее Ликсутов заявил, что более 2 миллионов пассажиров в день будут пользоваться Большой кольцевой линией метро (БКЛ) после ее полного запуска. Заммэра подчеркнул, что возведение БКЛ является самым масштабным проектом в метростроении за всю историю столичного метро. Станции возводятся в сжатые сроки, а их ввод в эксплуатацию производится строго с соблюдением всех технологических норм строительства и безопасности.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.

