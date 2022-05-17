Более 2 млн пассажиров в день будут ездить по БКЛ после полного запуска линии – Ликсутов

Ликсутов заявил, что около 800 тыс пассажиров будут пользоваться БКЛ после полного запуска

Более 2 миллионов пассажиров в день будут пользоваться Большой кольцевой линией метро (БКЛ) после ее полного запуска. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, первые 10 станций, запущенных в декабре прошлого года, изменили весь транспортный ландшафт столицы. Ежедневно с первых месяцев открытия в рабочие дни станциями пользуются порядка 570 тысяч человек. Это позволило разгрузить Сокольническую, Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии московского метро.

"Люди выбрали более удобные, более быстрые для себя маршруты. При запуске всей линии, когда кольцо сомкнется (это конец этого года – начало следующего года), на Большой кольцевой линии будут порядка 800 тысяч пассажиров в рабочий день. И если брать людей еще, которые будут пользоваться пересадками на Большой кольцевой линии, а их будет очень много, то это почти 2 миллиона пассажиров каждый день, каждый рабочий день. И, конечно, это кольцо существенным образом разгрузит в первую очередь Кольцевую линию метро и существенно снизит нагрузку на все радиальные линии Московского метрополитена", – пояснил Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что возведение БКЛ является самым масштабным проектом в метростроении за всю историю столичного метро. Станции возводятся в сжатые сроки, а их ввод в эксплуатацию производится строго с соблюдением всех технологических норм строительства и безопасности. Параллельно со строительством БКЛ ведется приобретение подвижного состава и возведение новых депо.

Ликсутов напомнил, что данный проект находится на личном контроле Сергея Собянина.

"И, конечно, он [проект] существенно облегчит жизнь москвичам и тем людям, кто живет около будущих станций метро. Уверен, что им повезло, потому что вблизи они получат комфортное метро. Понятно, есть период, когда неудобно, когда идет стройка, но в итоге это все забывается, а станция метро остается навсегда. Поэтому, конечно, уверен, что многие москвичи увидят у себя новую транспортную услугу – комфортную, позволяющую сократить время в пути", – отметил заммэра.

Он также заявил, что появление БКЛ улучшит качество работы всего городского транспорта.

"Конечно, это существенно улучшит качество работы всего городского транспорта города. Не только метрополитена, но и наземного транспорта, и пригородных линий, и диаметров, и Московского центрального кольца, то есть эффект БКЛ – он затронет весь город, даже скажу, и Подмосковье в том числе", – заключил Ликсутов.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.