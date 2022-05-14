Пассажиры создадут мозаичное панно для одной из станций БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажирам метро в Москве предложат вручную создать новую мозаику по старым технологиям с современным сюжетом. Готовое панно планируется разместить на одной из станций Большой кольцевой линии (БКЛ), рассказали Москве 24 в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Акция приурочена к 87-му дню рождения Московского метрополитена.

"...на станции метро "Деловой центр" с 12:00 до 15:00 мы совместно с союзом творческих мастерских "ArtWorker" приглашаем пассажиров создать своими руками новую мозаику по старым технологиям с современным сюжетом "Два сердца столицы", посвященную Московскому центральному кольцу и Большой кольцевой линии метро", – рассказали в ведомстве.

Панно будет состоять из более чем 40 тысяч фрагментов размером от 1 до 5 квадратных сантиметров площадью, поэтому его создание продолжится в день Московского транспорта на аналогичной акции.

Пассажиров с детьми ждут сувениры – малыши смогут забрать домой собственноручно сделанную мозаику.

На какой станции будет размещено готовое панно, посвященное МЦК и БКЛ, пока не сообщается.

Ранее в Дептрансе рассказали о параде поездов на Кольцевой линии метро в честь дня рождения Московского метрополитена. Всего можно будет увидеть семь составов, на которых также будут возить пассажиров.