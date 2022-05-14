Парад поездов начался на Кольцевой линии в честь дня рождения Московского метрополитена

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Семь парадных поездов проедут по Кольцевой линии Московского метрополитена в честь дня рождения подземки, сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня на Кольцевой линии начал курсировать парад поездов - это одно из главных событий дня рождения Московского метрополитена. В параде принимают участие семь составов – от самых ранних до самых новых и современных", – заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

В поездах можно проехаться, а не только посмотреть снаружи. Пассажирам доступы ретропоезд "Сокольники", Еж3 и "Москва-2020".

Также пять исторических вагонов покажут на станции "Партизанская". Экспозиция будет размещена до 16 мая. Здесь будут представлены части составов, ходивших в метро с 1940-х годов по нынешнее время.

Ранее в мае пассажирам метро рассказали о запуске новых турникетов на станции "Рижская". Они принимают банковские карты, а скорость их считывания увеличилась в несколько раз. Также возможна оплата "Тройкой", билетом "Единый", социальной картой и через систему Face Pay.