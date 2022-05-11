Метрополитен Москвы не получал предложений о внедрении нейросистем на эскалаторах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Предложения по рассмотрению разработки системы управления безопасностью на эскалаторах московского метро с использованием нейронных сетей не поступало в столичный метрополитен, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"На данный момент метрополитену не поступало предложений рассмотреть данную разработку. Внедрение любых инноваций – серьезный шаг, который требует подробной проработки, особенно с точки зрения безопасности для пассажиров. Это наш главный приоритет", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российские ученые предлагают заменить дежурных у эскалаторов в метро искусственным интеллектом – внедрить новую систему безопасности, которая использует нейронные сети.

Предполагается, что таким образом скорость реакции в случае ЧС повысится в 3,5 раза.