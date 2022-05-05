71 компания подала заявку на разработку дизайна станций Бирюлевской линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
71 компания подала заявку на участие в конкурсе на разработку дизайна двух станций Бирюлевской линии московского метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Завершился прием заявок на участие в международном конкурсе на разработку архитектурного облика двух новых станций московского метрополитена – "Остров мечты" и "Загорье" Бирюлевской линии. Всего было подано 63 заявки", – отметил он.
Конкурс проходит при поддержке столичного правительства и главного архитектора города Сергея Кузнецова. Организатором является Группа компаний "Мосинжпроект", которая также выступает генпроектировщиком и генподрядчиком возведения новых линий и станций метро.
Оператором конкурса выступает Агентство стратегического развития "ЦЕНТР". Также привлечены генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, начальник столичной подземки Виктор Козловский, ведущие специалисты в области архитектуры, дизайна и городского планирования.
По словам Кравцова, в рамках участия в конкурсе зарегистрировались 146 претендентов из 36 регионов. Конкурс вызвал большой интерес и в архитектурном сообществе.
"Количество поступивших заявок не дает усомниться в том, что у станций "Остров Мечты" и "Загорье" будет яркий и самобытный облик. Члены жюри из множества поступивших заявок смогут отобрать действительно лучшие. Москвичи и гости города уже имеют возможность видеть успешно воплощенные в жизнь инженерами и строителями проекты победителей прошлых конкурсов. Теперь реализовать новые художественные замыслы, поработать с инновационными материалами и технологиями предстоит создателям Бирюлевской ветки", – отметил гендиректор АО "Мосинжпроект".
Он подчеркнул, что главным в будущем проекте будет то, что результатом труда специалистов сможет каждый день пользоваться огромное число москвичей и гостей столицы.
Ранее москвичи приняли участие в голосовании за название новой станции метро, которая расположится недалеко от Педагогической улицы. Свои варианты прислали более 202 тысяч человек. Самые популярные – "Липецкая" и "Дендропарк".
Сообщалось, что жители столицы также выберут названия для строящихся станций Троицкой, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линий метро. Одна из них расположится в Одинцовском районе Московской области.
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