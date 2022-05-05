Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Царицыно"

10:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в районе транспортно-пересадочного узла "Царицыно". Работы в рамках него планируется завершить до конца 2025 года.
В состав ТПУ входят одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, остановки наземного транспорта. Отмечается, что в последние годы он был перегружен. Так, до пандемии ежедневно данный транспортный узел пропускал порядка 200 тысяч пассажиров.
Реализация проекта, который охватывает территорию площадью 27,8 гектара, призвана решить эту проблему, а также сделать пересадки между различными видами транспорта более безопасными и комфортными для горожан. В рамках него будет создан в том числе новый городской вокзал площадью 2,4 тысячи квадратных метров с лифтами, кафе и магазинами.
Кроме того, планируется построить новый выход из метро в районе пересечения Каспийской и Луганской улиц, реконструировать южный вестибюль станции "Царицыно", расширить подземный переход между Новоцарицынским шоссе и Каспийской улицей, обустроить перехватывающую парковку. Также предусмотрено строительство навесов между станциями метро и МЦД, над остановками наземного транспорта.
Прилегающие к ТПУ улицы благоустроят и озеленят. В частности, будет проведена реконструкция Царицынского рынка. Он превратится в многофункциональный комплекс с сохранением торговых площадей. Рядом планируется возвести гостиницу с подземной парковкой.
Ранее Сергей Собянин открыл после масштабной реконструкции вокзал Толстопальцево. Это уже 11-й вокзал, открытый на Киевском направлении МЖД с начала 2020 года. Он стал частью ТПУ, который связывает шесть маршрутов наземного транспорта.
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