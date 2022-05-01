Собянин открыл после реконструкции вокзал Толстопальцево Киевского направления МЖД

15:57
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Вокзал Толстопальцево на Киевском направлении МЖД открыли после масштабной реконструкции. В будущем он войдет в МЦД-4, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"После масштабной реконструкции с коллегами из РЖД открываем пригородный вокзал Толстопальцево на Киевском направлении МЖД", – написал Собянин.
Мэр подчеркнул, что с открытием МЦД-4 больше жителей столицы смогут пересесть на наземное метро.
"Поездки будут выгоднее, быстрее и комфортнее. Например, дорога от Толстопальцево до "Москвы-Сити" займет около 40 минут без пересадок. Как и на всех пригородных вокзалах МЦД, в Толстопальцево построены платформы с навесами и удобный подземный переход через пути", – отметил градоначальник.
Толстопальцево стал частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который связывает шесть маршрутов наземного транспорта.
Собянин подчеркнул, что это уже 11 вокзал, открытый на Киевском направлении МЖД с начала 2020 года.
"В этом году также планируем закончить реконструкцию станций Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково", – добавил мэр.
Ранее Собянин утвердил проект благоустройства станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД, в рамках которого планируется сделать качественную городскую среду с акцентом на пешеходное и велосипедное движение.
Станции Кокошкино и Толстопальцево находятся в ТиНАО около одноименных поселков между станциями Лесной Городок и Санино Киевского направления МЖД.
Для удобного подхода к станциям специалисты создадут подземные пешеходные переходы, совмещенные с выходами на пассажирские платформы. Рядом со станциями сделают дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, стоянки для автомобилей, в том числе для такси, а также велошеринг и современные остановки наземного общественного транспорта с заездными карманами и разворотными площадками.
Собянин: станции Кокошкино и Толстопальцево свяжет новая пешеходная улица
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