Собянин утвердил проект благоустройства территории станции Санино МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории станции Санино будущего МЦД-4. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Станция Санино была открыта в марте 2020 года в поселении Марушкинском ТиНАО. В настоящее время там функционирует одна платформа с вестибюлем. Вторую платформу с вестибюлем планируют открыть в 2022 году.

Проект благоустройства сделает акцент на пешеходное и велосипедное движение, создание комфортных условий для пассажиров наземного общественного транспорта.

"Для организации удобного подхода к станции запланировано продление двух подземных пешеходных переходов, расположенных по торцам платформы. Новая пешеходная улица длиной 600 метров свяжет Санино с улицей Октябрьской в деревне Крекшино", – говорится в сообщении.

Кроме того, рядом со станцией организуют дополнительные переходы и светофоры, парковочные площадки и прокат велосипедов. Там появятся стоянка такси, остановки наземного транспорта с заездными карманами и отстойно-разворотной площадкой. От станции до остановок общественного транспорта жители смогут пройти под навесами "сухие ноги", которые защищают от дождя и снега.

В общей сложности планируется построить и реконструировать около 5 километров улично-дорожной сети, в том числе два моста. Помимо этого, будут перестроены инженерные коммуникации и установлены сети дождевой канализации и наружного освещения.

Ранее Собянин представил три проекта благоустройства Центрального округа в 2022 году. Речь идет о квартале между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал. Там обновят детские и спортивные площадки, дорожно-тропиночную сеть.

