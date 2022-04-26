В Москве благоустроят площадь Академика Тамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в текущем году специалисты приведут в порядок площадь Академика Тамма в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта.

"В центре площади специалисты комплекса городского хозяйства установят почти 100-метровый металлический стол в форме кольца со стульями и лавочками вокруг. В теплое время года тут можно будет устраивать коворкинги или заниматься творчеством", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что специалисты замостят плиткой тротуары общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, обновят 2,4 тысячи квадратных метров асфальтового дорожного покрытия. Тротуары отделят от проезжей части новым бордюрным камнем, установят фонари со светодиодными светильниками.

В ходе работ планируется оборудовать площадку для занятий спортом с уличными тренажерами. Для детей обустроят новую игровую площадку с травмобезопасным покрытием и современным оборудованием.

Также на территории высадят деревья, кустарники и различные растения, разобьют газон.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят территорию перед зданием МГХПА имени С. Г. Строганова в этом году. Проект разработан вместе с преподавателями и студентами Академии.

Площадь перед зданием замостят гранитом, обновят покрытие пешеходных дорожек, перед входом в здание и вдоль забора высадят кустарники. В сквере появится выставочное пространство под открытым небом, где будут представлены скульптуры и арт-объекты из Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства при Академии.

