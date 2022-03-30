Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в Зеленограде в 2022 году

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Фото: sobyanin.ru
В 2022 году в Зеленограде планируют реализовать несколько крупных проектов по благоустройству в рамках программы "Мой район". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
В частности, в районе Савелки на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда планируют сделать качественное общественное пространство. Собянин отметил, что участок пользуется большой популярностью у прихожан Никольского храма, посетителей кладбища и жителей 5-го микрорайона.
"В рамках проекта будет благоустроена площадка возле памятника воинам Красной Армии, погибшим в боях за Москву осенью – зимой 1941 года. Между кладбищем и общественным пространством установят ограждение, проложат дорожки. Обновят дорожки, ведущие к храму. На площадке, где когда-то была платная автостоянка, сделают бесплатную перехватывающую парковку на 254 места с удобным въездом со стороны Никольского проезда и выходом к автобусной остановке", – написал мэр Москвы.
В районе благоустроят зеленую территорию по берегам реки Ржавки. Проект будет реализовываться в два этапа. По словам Собянина, в 2022 году укрепят откосы, устроят подпорные стенки, пирс, мосты, лестницы и водоотводящие лотки.
"Для удобства и разнообразия досуга жителей будут проложены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения и МАФы. Зелени станет больше за счет высадки новых деревьев, устройства цветников и рулонного газона. Ребятишек порадует новая детская площадка", – рассказал Собянин.
Он отметил, что комфортная зона отдыха "Березовая роща" появится и в районе Матушкино. Мэр города рассказал, что естественный лесной массив сохранился еще при застройке, а в 60-е годы там подсаживали новые деревья.
В парке отремонтируют дорожки, газоны и детскую площадку, добавят лавочки и заменят светильники, обустроят удобные входные группы.
"В Старом Крюкове берем в работу аллею вязов в 9-м микрорайоне вблизи корпусов 905, 906, 908, 909, 918, 919. Это пешеходная зона с двумя основными прогулочными дорожками, разделенными газоном. Оживленное место, которое нуждается в благоустройстве", – написал Собянин.
В рамках первого этапа на объекте обновят дорожки, сделают удобные лестницы и пандусы. Кроме того, на аллее высадят новые деревья и цветники, обустроят зоны тихого отдыха, обновят детскую площадку. В рамках второго этапа благоустройства, который пройдет в 2023 году, обустроят дорожно-тропиночные сети, устроят наружное освещение и высадят зеленые насаждения.
В районе Крюково благоустроят бульвар в 15-м микрорайоне.
"В центре бульвара находится Михайловский пруд, где всегда много отдыхающих – от мала до велика. В ходе благоустройства постараемся сделать эту территорию более уютной", – подчеркнул Собянин.
Там обновят пешеходную зону, высадят новые растения, установят парковые диваны и новые светильники. В рамках проекта предусмотрено устройство детской и спортивной площадок, велопарковки.
Собянин добавил, что в 2022 году благоустроят и четыре школьные территории. Там обновят детские площадки, спортивные комплексы со стадионами, заменят МАФы и обустроят зоны отдыха.
Ранее сообщалось, что в Останкинском районе столицы в будущем году планируют открыть для посетителей традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры. Пространство появится в составе многофункционального комплекса "Парк Хуамин", который уже ввели в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект составил 350 миллионов долларов.
Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в Зеленограде в 2022 году
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