Китайский парк на северо-востоке столицы планируют открыть в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Останкинском районе столицы в будущем году планируют открыть для посетителей традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры, сообщил заместитель директора китайской международной инвестиционной компании "Хуамин" Мэн Синь.
"Сейчас работаем над документами по парку. Должны получить заключение о соответствии, наверное, уже к концу этого года", – приводит его слова ТАСС.
Мэн Синь напомнил, что пространство появится в составе многофункционального комплекса "Парк Хуамин", который уже ввели в эксплуатацию. По его словам, общий объем инвестиций в проект составил 350 миллионов долларов.
Деловой центр общей площадью 100 тысяч квадратных метров расположен по адресу улица Вильгельма Пика, владение 14. В его составе построены 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, 4-этажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве парка около делового центра "Парк Хуамин". По его словам, в рамках этого проекта в столице воссоздали в миниатюре ландшафт парка Императорского дворца в Китае. На территории парка есть пруд, также там появятся беседки, мостики и другие малые архитектурные формы. Кроме того, на территории парка будет выставочный зал с экспозицией о китайской культуре, зал для проведения чайных церемоний, центр традиционной медицины и ресторан национальной кухни.
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