Бочкарев: благоустройство парка рядом с деловым центром "Парк Хуамин" выполнено на 90%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/ООО "ПАРК ХУАМИН"

Специалисты завершают благоустройство традиционного китайского парка, который расположен около делового центра "Парк Хуамин", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Работы вышли на финишную прямую, готовность парка можно оценить примерно в 90%", – рассказал Бочкарев.

По его словам, в рамках этого проекта в столице воссоздали в миниатюре ландшафт парка Императорского дворца в Китае.

"Из Китая были приглашены специалисты для росписи зданий, а также доставлены некоторые материалы, в том числе – традиционная черепица и ландшафтный камень", – пояснил Бочкарев.

Вице-мэр подчеркнул, что проект реализуется силами инвесторов. После открытия, которое намечено на конец этого года, парк станет доступен для всех желающих.

На территории парка есть пруд, также там появятся беседки, мостики и другие малые архитектурные формы. Кроме того, на территории парка будет выставочный зал с экспозицией о китайской культуре, зал для проведения чайных церемоний, центр традиционной медицины и ресторан национальной кухни.

В феврале текущего года сообщалось о завершении работ по строительству многофункционального комплекса "Парк Хуамин" с гостиницей и офисами на северо-востоке Москвы. Деловой центр общей площадью 100 тысяч квадратных метров расположен по адресу улица Вильгельма Пика, владение 14. В его составе построены 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание.

