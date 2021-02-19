Завершено строительство китайского делового центра "Парк Хуамин" в Москве

11:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Завершены работы по строительству многофункционального комплекса "Парк Хуамин" с гостиницей и офисами на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.
Деловой центр общей площадью 100 тысяч квадратных метров расположен по адресу улица Вильгельма Пика, владение 14. В его составе построены 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание.
Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев добавил, что на двух подземных этажах оборудована парковка, где смогут разместиться 642 автомобиля. А рядом с деловым комплексом сооружается традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры.
В настоящее время специалисты подготавливают документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию здания. Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко подчеркнул, что при возведении центра инспекторы уделяли особое внимание качеству работ.
Ранее сообщалось, что в столице подготовили основание будущего небоскреба 1Tower в "Москва-Сити". По словам Бочкарева, помимо жилья, в башне разместят фитнес-центр с бассейном, досуговый клуб для детей, рестораны и магазины. На открытой террасе планируется разбить сад и оборудовать зону отдыха для жителей.
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