В Capital Group подвели итоги 2020 года в виде фильма-интервью

15:57
Фото: скриншот видео youtube.com/Capital Group
В 2021 году компания Capital Group приступит к реализации новых проектов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров, говорится в фильме-интервью, который был представлен девелопером на YouTube-канале.
В этом году компания уже приобрела площадки, которые позволяют реализовать проекты с суммарной поэтажной площадью 1,5 миллиона "квадратов".
"Некоторые из них мы уже анонсировали, о некоторых скажем в начале следующего года. Всего в 2021 году компания начнет реализацию новых проектов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров", – пояснила гендиректор Capital Group Валентина Становова.
В целом в 2020 году девелопер перевыполнил план по объему продаж и приобрел ряд участков, которые в дальнейшем позволят реализовать проекты. По словам председателя совета директоров Capital Group Павла Тё, несмотря на то, что II квартал 2020 года прошел для рынка под лозунгом "полной неизвестности", в итоге 2020-й завершается успешно.
"Мы уже в сентябре вышли на показатели около 140% от того плана продаж, который закладывали в январе", – отметил Тё.
В свою очередь, Становова отметила, что на восстановление рынка в 2020 году повлияла поддержка государства и льготная ипотека, но ключевым фактором для роста бизнеса стали репутация Capital Group и доверие к компании со стороны клиентов. По ее словам, "именно это позволило быстрее, чем другим участникам рынка, вернуть спрос на наши проекты на докризисные показатели".
В фильме также показали детали уже реализуемых и будущих проектов Capital Group, включая комплекс жилых небоскребов с квартирами Capital Towers возле "Москва-Сити" и жилой квартал "Бадаевский" на Кутузовском проспекте.
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