Завершается строительство трех жилых небоскребов бизнес-класса на Мичуринском проспекте

На Мичуринском проспекте завершается строительство трех жилых небоскребов бизнес-класса "Небо". Возводить их начали в 2018 году. Сегодня небоскребы уже выполнены на 98%. Ввести их в эксплуатацию планируется уже осенью. Жилой комплекс реализуется компанией Capital Group в партнерстве с Группой АФК "Система".



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небоскребы располагаются на Мичуринском проспекте, владении 56, – в пешей доступности от станции метро "Раменки".

Высота трех корпусов жилого комплекса – 51 и 52 этажа. Общая площадь проекта составляет 157 тысяч квадратных метров. В общем сложности там разместится 1 303 квартиры. Инфраструктура жилого комплекса включает в себя детский развивающий клуб и торговые помещения, а также подземный паркинг на 940 машино-мест.

Сейчас в башнях ведутся финишные работы по отделке мест общего пользования и завершается благоустройство территории по авторскому проекту. В то же время фасадные и монолитные работы полностью завершены.

Исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько рассказал, что ЖК "Небо" стал единственным новым комплексом в районе, готовым к вводу в этом году.

Говоря о ключевых особенностях создания эффективного небоскреба, Хвесько рассказал о том, как показатели выхода полезных площадей, соотношения площади фасадов к общей площади проекта и тоннаж арматуры могут отличаться в проектах разных категорий и за счет чего достигается эффективность использования материалов и технологий в строительстве.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Коммерческий директор Capital Group Петр Исаев, в свою очередь, отметил влияние знаковых проектов на среднюю цену жилья на вторичном и первичном рынках в локации.

По его словам, с 2018 года жилой комплекс "Небо" был реализован на 85% и на протяжении полутора лет занимал первые позиции рейтингов самых востребованных объектов бизнес-класса и среди проектов в окружении.

Ежемесячно при строительстве ЖК возводилось в среднем пять этажей. В рамках отдельных месяцев данный показатель достигал семи этажей в месяц.

При возведении жилого комплекса применялась самоподнимающаяся гидравлическая опалубка: это позволило достичь высоких темпов выполнения монолитных работ. При устройстве фасадов применяли элементный фасад: при данной технологии используются фасадные панели в максимальной заводской готовности с быстрыми сроками монтажа.

В фундаменте трех жилых башен применяются буронабивные сваи с железобетонным сердечником: в сравнении со стандартными сваями они имеют более высокую несущую способность.

Михаил Хвесько поделился абсолютными показателями, из которых складывается каркас жилого проекта. Он рассказал, что при строительстве ЖК "Небо" использовали 110 тысяч кубических метров бетона, более 20 тысяч тонн арматуры.

Архитектура комплекса разработана ТПО "Резерв". Ландшафтный дизайн для внутренней территории проекта разработан бюро Gillespies. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания ANT TEQ.

