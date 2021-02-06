В столице подготовили основание будущего небоскреба 1Tower в "Москве-Сити"

12:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении подготовки свайного основания небоскреба 1Tower в составе "Москвы-Сити", передает "Интерфакс".
"К настоящему моменту полностью подготовлен котлован и завершено устройство свайного основания для дальнейшего возведения башни 1Tower. Однако, еще предстоит выполнить колоссальный объем работ по фундаменту", – подчеркнул представитель мэрии.
По словам заммэра, помимо жилья в башне разместят фитнес-центр с бассейном, досуговый клуб для детей, рестораны и магазины. На открытой террасе планируется разбить сад и оборудовать зону отдыха для жителей.
Как заявил исполнительный директор по девелопменту компании "Мосинжпроект" (инвестор и застройщик проекта) Альберт Суниев, при строительстве 1Tower задействуют самые современные технологии. Например, будет введена система автоматического управления движением на парковке, вакуумное мусороудаление и другое.
В новой башне "Москвы-Сити" создадут порядка 1 600 квартир. Высота здания составит 107 этажей (444 метра).
В январе 2021 года стало известно, что Институт Генплана Москвы под руководством Москомархитектуры разрабатывает проект развития пешеходных зон территории "Большого Сити". В частности, у делового комплекса "Москва-Сити" может появиться новый съезд с Третьего транспортного кольца.
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