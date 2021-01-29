У "Москва-Сити" могут построить эстакаду с дополнительным съездом с ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Институт Генплана Москвы под руководством Москомархитектуры разрабатывает проект развития пешеходных зон территории "Большого Сити", который предусматривает изменение системы съездов с Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Предполагается, что реконструкция позволит расширить площадь пешеходного пространства и повысить качество городской среды вокруг делового центра "Москва-Сити".
"В рамках концепции рассматривается возможность строительства эстакады с дополнительным съездом с ТТК на 1-й Красногвардейский проезд. Новая эстакада позволит развести общегородские и районные транспортные потоки и разгрузить основные магистрали, а также увеличить площадь зеленых зон, которых сейчас здесь остро не хватает", – заявил главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Он рассказал, что пространство перед выходом со станции метро "Международная" и станции МЦК "Деловой центр" будет благоустроено в пристанционную площадь с линейным парком, который будет простираться до южной набережной, а также к "Северной башне" и "Нева Тауэрс". Вдоль новой эстакады будут высажены аллеи, которые соединят в единый рекреационный комплекс линейный парк с парками "Красногвардейские пруды" и "Красная Пресня".
"Одно из наиболее важных предложений концепции предусматривает сужение проезжей части Пресненской набережной за счет перераспределения транспортных потоков. Это позволит расширить пешеходную часть набережной, превратив ее в значимое общественное пространство", – рассказал глава управления перспективных проектов Института Генплана Москвы Виталий Лутц.
Ранее Кузнецов сообщил, что многофункциональный офисный центр с открытыми террасами появится на улице Обручева. Визуально комплекс будет состоять из двух крупных объемов, слегка сдвинутых относительно друг друга. Витражное остекление по периметру разбавят фиброцементные панели, а на одном из этажей сделают открытые террасы для офисных сотрудников.
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