29 сентября, 11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Культурно-досуговый центр с кинозалом появится в Ново-Переделкине. Для его постройки объявили аукцион на аренду земельного участка площадью 0,15 гектара, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что срок аренды составит два года и восемь месяцев. Площадь центра составит 2,3 тысячи квадратных метров. Щербаков сообщил, что за выделенное время инвестор должен будет построить объект, после чего его передадут в собственность арендатора земли.
"Победитель получит право построить капитальный объект для оказания населению бытовых услуг, разместить в построенном здании культурно-досуговые учреждения, такие как музей, художественная галерея, библиотека или, к примеру, кинотеатр", – рассказал Щербаков.
Он также отметил, что центр сможет включать в себя магазины и места общепита. Что касается условий аукциона, то на него нет ограничений по участию. Подать заявку могут как юридические, так и физические лица. Торги будут проходить 12 ноября.
Ранее стало известно, что перед Павелецким вокзалом построят торговый центр в 2021 году. В нем появятся магазины одежды и обуви, парфюмерии и косметики. Авторская архитектурная концепция торгового центра разработана международным бюро 5+design.
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