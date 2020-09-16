Собянин назвал сроки реализации проекта развития "Большого Сити"

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Сергей Собянин посетил Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и рассказал, что в течение шести-семи лет в городе реализуют проект развития "Большого Сити".

Мэр столицы провел рабочее совещание по теме развития территории и прилегающих промышленных зон. Он отметил, что с момента старта проекта на участке в 50 гектаров построили около 3 миллионов квадратных метров недвижимости, еще около миллиона строится.

"В целом этот проект, который будет реализован в Москве в ближайшие шесть-семь лет, даст огромный толчок развития экономике города. Должен сказать, что даже вот этот небольшой пятачок в 50 гектаров и сегодня созданный здесь "Сити" является главным налогоплательщиком города и значительным налогоплательщиком страны", – объяснил Собянин.

Концепция развития территории "Большого Сити" подразумевает создание нового городского общественно-делового центра за пределами Садового кольца и прилегающих территорий. Также планируется обновление набережных у Москвы-реки.

Помимо этого, в районе комплекса "Москва-Сити" предлагается реорганизовать промышленные территории, превратив их в кварталы со сбалансированной жилой и общественной застройкой. Здесь же продолжится реализация программы реновации жилья.

Мэр Москвы подчеркнул, что "Москва-Сити" обеспечивает рабочими местами более 80 тысяч человек. Ежедневно сюда приезжают около 140 тысяч человек. За 2020 год поступления НДФЛ с района составили порядка 77 миллиардов рублей.

Говоря о проблемах при запуске делового комплекса, Собянин рассказал о роли развития транспортной инфраструктуры. За несколько лет "Москва-Сити" окружили тремя линиями метрополитена, а также станциями Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

"Конечно, для того чтобы открыть этот огромный комплекс, нужно было решить огромное количество проблем. Дело не только в высотном строительстве, сложной технологии этого строительства. Самая главная проблема – обеспечение транспортными коммуникациями. Без этого комплекс бы просто не состоялся. За последние годы здесь создан крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел. На сегодняшний день здесь проходит пять линий железнодорожного транспорта. Это три линии метрополитена, МЦК и МЦД-1. И строится МЦД-4 – это тоже одна из крупнейших транспортных линий, которая соединит Киевское и Белорусское направления и даст возможность транзитного движения поездов и создания здесь дополнительной станции", – рассказал Собянин.



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В 2011–2019 годах провозная способность общественного транспорта в районе выросла в два раза. Для дальнейшего улучшения транспортной доступности "Москва-Сити" к 2024 году откроются станции Поклонная гора, Кутузовская и Камушки МЦД-4.

В ближайшие годы планируется организовать причал "Москва-Сити", который станет одной из главных остановок линии речного трамвая от парка "Фили" до Киевского вокзала.

При строительстве второй очереди комплекса "Империя" запроектирован переход-эстакада к будущему причалу. Отправление судов от него будет каждые 4–10 минут. К 2025 году провозная способность общественного транспорта в этом районе должна увеличиться в 3,5 раза по сравнению с 2010 годом.

Помимо этого, завершилось строительство развязок, которые позволили соединить Третье транспортное кольцо и "Сити". Аналогичное решение реализовали на Звенигородском шоссе. Кроме того, в районе строится платный северный дублер Кутузовского проспекта.

Сергей Собянин назвал развитие территории у комплекса "Москва-Сити" примером масштабной реновации не только жилья, но и промышленных территорий.

В ближайшие два года в составе "Москва-Сити" введут в эксплуатацию еще несколько крупных объектов. В их числе – многофункциональный комплекс One Tower, башня "Империя-2", концертно-развлекательный комплекс Sensorium Hall и еще два пока безымянных комплекса высотой 283 и 228 метров.

В материалах пресс-службы мэра также отмечается, что в Пресненском районе Москвы продолжается программа переселения по программе реновации. Она стартовала в 2019 году и затронет жителей 21 дома. Квартиры в новом доме на Мукомольном проезде получат жители квартала "Камушки" в непосредственной близости от "Москва-Сити".

Ранее сообщалось, что девелоперская компания MR Group приступила к строительству офисного центра iCity в составе делового комплекса "Москва-Сити". Работы ведутся над возведением двух башен на 7-этажном стилобате.

