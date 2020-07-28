В состав "Москва-Сити" войдут два новых небоскреба

19:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Девелоперская компания MR Group приступила к строительству офисного центра iCity в составе делового комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает РИА Новости.
Готовый бизнес-центр займет площадь в 249 тысяч квадратных метров. Строители возведут две башни на общем 7-этажном стилобате – Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа).
"При строительстве применяется подход "смарт билдинг" – так называемой умной архитектуры, подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энерноэффективности здания", – сообщили в компании-застройщике.
Под офисы в готовом бизнес-центре выделят 141 тысячу квадратных метров. Еще по 10 тысяч квадратных метров отведут под ретейл и коворкинги. Завершить строительство планируют в 2023 году.
Объем инвестиций в проект составит 20 миллиардов рублей.
Деловой центр "Москва-Сити" является лидером в рейтинге наиболее популярных мест завершения поездок в такси в столице. Кроме того, москвичи часто приезжают в ТРЦ "Авиапарк" и "Метрополис".
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