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Город

16:31

В Москве построят деловой центр iCity

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

Общественно-деловой центр iCity построят в Пресненском районе Москвы. Основан он будет на проекте архитектурного бюро JAHN.

"Проект предусматривает возведение двух башен разной высоты на общем стилобате, которые визуально будут перекликаться с застройкой "Москва-Сити", – сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Комплекс с подземным паркингом построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Сити" – в него войдут станция МЦК "Деловой центр", остановки общественного транспорта и станции метро "Международная" и "Деловой центр".

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, при оформлении здания упор будет сделан на красные акценты – в силу творческой задумки архитектора Хельмута Яна. При этом планируется использовать наиболее энергоэффективные инженерные решения.

В апреле 2020 года Кузнецов рассказал об интеграции делового центра "Москва-Сити" с многофункциональным комплексом. Он в свою очередь будет связан с набережной Москвы-реки. По словам архитектора, проект был задуман в 2016 году, но впоследствии его переработали.

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