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Город

13:19

Деловой центр "Парк Хуамин" достроят в Москве в 2020 году

город строительство

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Китайский деловой центр "Парк Хуамин" планируют сдать в эксплуатацию в Останкинском районе Москвы в первой половине 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Строительство вошло в завершающую фазу. Ведется отделка помещений гостиницы, апарт-отеля, офисного здания, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, благоустройство территории", – заявили в организации.

Общая площадь комплекса составит 100 тысяч квадратных метров. Встроенная в него гостиница состоит из 22 этажей, предусмотрено 340 номеров. Кроме того, 100 апартаментов будут доступны в 12-этажном апарт-отеле, самом низком здании комплекса. Офисное здание же всего на этаж ниже гостиницы.

Здания объединит подземная двухуровневая парковка. Территорию рядом с комплексом благоустроят – возле него планируют разбить традиционный китайский парк. Его общая площадь составит порядка 5 гектаров.

Ранее заместитель начальника отдела управления и эксплуатации недвижимости центра "Парк Хуамин" Ирина Свитич подтвердила, что деловой комплекс откроют летом 2020 года. По словам специалиста, проект центра – это мера по налаживанию сотрудничества между Россией и Китаем.

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