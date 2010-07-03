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03:34

В центре Москвы построят 16-этажный бизнес-центр

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

В центре Москвы построят 16-этажный бизнес-центр, который будет представлять собой шестиугольное здание с фасадами из мрамора.

Оно появится на 1-й улице Ямского Поля, недалеко от станции метро "Белорусская", сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Предполагается, что в здании площадью 34,5 тысячи квадратных метров расположатся аптека, кафе, салон красоты, магазины для жителей района.

"Отличительной особенностью станут две просторные террасы, образующие рекреационное пространство", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Автором проекта выступает архитектурное бюро Wall. Комплекс будет иметь двухуровневый подземный паркинг на 171 машино-место.

Ранее стало известно, что деловой центр с коворкингом планируют построить на Кронштадтском бульваре на севере Москвы.

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