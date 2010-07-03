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Москва 24

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Общество

06:23

Самым большим "бизнес-центром" в Москве оказалась хрущевка

общество город

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Столичная пятиэтажка оказалась адресом регистрации более тысячи юридических лиц. Дом 24 по проспекту Вернадского стал рекордсменом по этому показателю.

"Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы", – пишет РБК со ссылкой на "Такском-Досье" (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП).

Количество зарегистрированных по этому адресу юрлиц резко выросло за последние несколько недель. По данным на 10 октября, в жилом доме зарегистрировано 1113 организаций.

Для сравнения издание привело 60-этажный бизнес-центр "Империя" в "Москва-сити", где оформлены 366 юрлиц. Эксперты заявили, что такое количество фирм в одном доме – это нонсенс.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) подчеркнули, что большая часть ранее зарегистрированных в хрущевке фирм уже ликвидирована или находится в процессе ликвидации.

На портале mos.ru ранее обновили личный кабинет для юридических лиц. Платформа стала единой для всех сотрудников одной организации, которые имеют личную электронную подпись.

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