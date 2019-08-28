Сам себе начальник: как стать самозанятым и зачем это нужно

Иван Иванович рисует картины и продает. Он сам находит заказы, договаривается о сроках и оплате, сам рисует и сам себе платит зарплату. У него нет начальника и подчиненных, он не оформлял ИП и не платит налоги. По документам он безработный, по факту – самозанятый, который пока не оформлен, с точки зрения закона – нарушитель: он получает прибыль, но не платит налог. Подробнее о том, кто такой легальный самозанятый, как им стать и что для этого нужно – в инструкции Москвы 24.

Что это вообще такое

В конце 2018 года президент подписал пакет законов о проведении эксперимента – введения налога на профессиональный доход. Этот налог касается тех, кто работает на себя, не имеет ни работодателя, ни подчиненных, но что-то производит или оказывает услуги за деньги. Такие люди и называются самозанятыми. Под эту категорию попадают работающие на фрилансе копирайтеры, фотографы, ведущие мероприятий, художники, программисты, частные электрики, мастера по ремонту, а также те, кто сам изготавливает товары и сам их продает.

Зарегистрировавшись как самозанятые, они могут платить налог в четыре или шесть процентов – это позволит им вести свое дело легально, выйти "из тени", а значит, увеличить охват потенциальных заказчиков (которые работают только по официальным схемам). Эксперимент с налогом на профессиональный доход с 1 января 2019 года проходит в четырех регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. В этих регионах должна вестись деятельность самозанятого, а вот жить он может где угодно. Например, копирайтер или web-дизайнер обязан работать с заказчиками из регионов, участвующих в эксперименте, но сам может фактически проживать в Красноярске. Изменить регион деятельности можно не чаще одного раза в год.

Тестировать новую форму налога будут десять лет – до конца 2028 года, налоговые ставки на протяжении этого времени правительство обещает не повышать. Все это время самозанятые, работающие с физическими лицами, будут платить четыре процента налога, сотрудничающие с юрлицами – шесть процентов. Новый налоговый режим – это не еще один налог, а альтернативный способ работать на себя, платить налог по льготной ставке и избежать штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, это возможность официально подтвердить свои доходы при необходимости, например, чтобы взять ипотечный кредит. Те, кто сейчас получает доходы от своей профессиональной деятельности, работая на себя, могут выйти "из тени" без штрафов до 31 декабря 2019 года.

Быстро: не нужно идти в налоговую, достаточно просто скачать приложение "Мой налог" и зарегистрироваться за 15 минут (но можно и пойти в налоговую). Отсутствие обязательных взносов: нет прибыли – налог не платится (в отличие от ИП, где есть обязательные страховые взносы). Можно параллельно быть наемным работником. Не нужно подавать налоговую декларацию в органы, не нужна касса (чеки выдает приложение), нет необходимости в расчетном счете – принимать оплату можно наличными или на свою личную карту; сведения о доходах передаются в налоговую через мобильное приложение, там же пользователь увидит сумму налога за предыдущий месяц и реквизиты для оплаты. Возможность работать с юридическими лицами напрямую. Налоговый бонус – десять тысяч рублей. Эту сумму по сути дарят на уплату налогов за регистрацию статуса самозанятого, за счет чего вы временно платите налог не четыре и шесть процентов, а три и четыре процента. Когда бонус будет исчерпан, ставки вернутся. Официальный подтвержденный доход.



Кто может стать самозанятым

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Оформиться как самозанятый может житель любого региона России, а также граждане Евразийского экономического союза. Деятельность в субъектах-участниках эксперимента не единственное условие для оформления самозанятости. Работать по трудовому договору и одновременно быть самозанятым можно, в этом случае работодатель платит за вас НДФЛ, начисляется трудовой стаж, вы же самостоятельно платите налог с прибыли, которую получили как самозанятый. Если работодатель предлагает уволиться, оформить самозанятость и сотрудничать с ним в формате "заказчик – исполнитель", "сэкономить" не получится: закон запрещает оказывать услуги заказчику, который был вашим работодателем менее двух лет назад. Третье важное условие – лимитированный доход. Доход самозанятых не может превышать 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц.

Самозанятыми не могут стать представители некоторых профессий: адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, те, кто занимается оценочной деятельностью, государственные или муниципальные служащие (военные, полицейские). Единственное исключение касается госслужащих, которые сдают жилье в аренду и планируют платить налог с дохода от сдачи квартиры.

Под налоговый эксперимент не подпадут, в частности, люди, которые продают алкоголь, табак, бензин, товары, подлежащие обязательной маркировке, перепродают товары, добывают или продают полезные ископаемые.

Как зарегистрироваться

Мобильное приложение "Мой налог". Фото: портал мэра и правительства Москвы

Встать на учет в качестве налогоплательщика можно несколькими способами: лично через налоговую, с помощью мобильного приложения "Мой налог" или через банк-посредник. Регистрация с помощью приложения, пожалуй, самый удобный и быстрый способ: нужно скачать приложение, подать через него заявление в налоговую, ввести паспортные данные, прикрепить фотографию. После проверки, которая займет в среднем 20 минут, вы – самозанятый.

Если хочется перейти с ИП на самозанятого, нужно в течение месяца подать заявление в налоговую о переходе со старой системы налогообложения на новую. От статуса самозанятого можно легко отказаться: в приложении подать заявление о снятии с налогового учета. Если человек перестал подходить под критерии самозанятого, потому что, например, превысил лимит дохода, налоговая снимает с учета самостоятельно. Сведения о доходах также передаются в налоговую через приложение, там же формируются чек и сумма налога. Налог меньше 100 рублей автоматически переносится на следующий месяц. Оплатить налог нужно до 25 числа следующего месяца: можно настроить автоплатеж.



Екатерина Рукавичникова