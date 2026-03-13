Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 13 марта

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 13 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов. Ночью температура может упасть в Москве до нуля градусов, по области – до минус 3 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Пришедший в Центральную Россию североатлантический циклон принесет в Москву аномально теплую погоду. В ближайшие дни дневная температура может обновить рекорды наблюдений за последние десятилетия.

Вместе с тем в конце второй декады марта и в начале третьей в столицу придет небольшое похолодание. Днем температура будет варьироваться от 0 до минус 5 градусов. Похолодание будет сохраняться на протяжении нескольких дней.