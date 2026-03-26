26 марта, 19:20

Политика

Трамп продлил на год действие ряда антироссийских санкций

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп продлил действие антироссийских санкций, введенных под предлогом якобы вмешательства РФ в избирательные процессы США и после начала СВО на Украине. Об этом говорится в уведомлении, поступившем в Федеральный реестр.

Речь идет о рестрикциях, которые были введены в соответствии с исполнительным указом, подписанным 15 апреля 2021 года, и позже ужесточались.

В документе указано, что деятельность России "представляет необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США", в связи с чем санкционное положение "должно действовать и после 15 апреля 2026 года". Оно продлевается на год.

Ранее американский Минфин снял санкции с некоторых физлиц и юрлиц. Ограничения перестали действовать в отношении россиян Евгении Тюриковой и Бориса Воронцова, а также турка Берки Тюркена.

Кроме того, рестрикции отменены против турецких компаний Turken Dijital Matbaa, BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri и организации Futuris FZE из ОАЭ.

политикаэкономика

