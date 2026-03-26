Форма поиска по сайту
Новости

26 марта, 20:30

Политика

Канада внесла в санкционные списки 100 судов в рамках антироссийских ограничений

Фото: 123RF.com/truthfunctional

Канада внесла в санкционные списки 100 судов в рамках ограничений против России. Об этом говорится в заявлении канадского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"Для дальнейшего усиления мер по противодействию уклонения России от санкций Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из российского теневого флота", – уточнили в ведомстве.

В документе уточнили, что РФ полагается на доходы от нефти и газа для поддержки СВО на Украине. По данным МИД, страна якобы использует сеть судов и вспомогательных организаций, в основном, нефтяных танкеров для перевозки товаров и сырья, находящихся под санкциями, включая сырую нефть, в страны по всему миру. Министерство заявило, что санкции должны ограничить возможности России по финансированию боевых действий, избегая при этом вреда для обычных людей.

Ранее РФ закрыла на постоянной основе въезд для 28 граждан Канады, деятельность которых направлена на продвижение неонацистской идеологии. Решение принято в ответ на антироссийские ограничения со стороны Оттавы.

Между тем американский президент Дональд Трамп продлил на год действие некоторых антироссийских санкций, введенных под предлогом якобы вмешательства РФ в избирательные процессы США и после начала спецоперации на Украине.

Утверждается, что санкционное положение продолжит действовать, так как деятельность России "представляет необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".

"Деньги 24": США не будут снимать санкции с российской нефтяной отрасли

