Фото: 123RF.com/alekstaurus

Россия закрыла въезд для 28 граждан Канады, деятельность которых направлена на продвижение неонацистской идеологии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В ответ на объявлявшиеся ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что данные граждане пытаются упрочить связь Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине. Министерство напомнило, что экс-глава МИД и вице-премьер Канады Христи Фриланд стала советником президента Украины по вопросам экономического развития.

МИД добавил, что Москва выступает против любых проявлений экстремизма и ксенофобии и будет продолжать принимать меры по защите государственных интересов.

Ранее Великобритания включила в свои санкционные списки, действующие против РФ, 5 физических лиц и 19 организаций. Ограничения коснулись россиян, граждан Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Кроме того, рестрикции ввели в отношении российских фирм "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл" и других.

