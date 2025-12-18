Форма поиска по сайту

18 декабря, 14:34

Политика

Британия расширила антироссийские санкции на 5 физлиц и 19 организаций

Фото: depositphotos/Mermolenko

Великобритания включила в свои антироссийские санкционные списки 5 физических лиц и 19 организаций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина страны.

Ограничения коснулись граждан РФ, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Уточняется, что речь идет о Сергее Добринове, Андрее Палевиче, Чингизе Алиеве, Муртазы Али Лакхани и Рустаме Муминове.

Также Лондон ввел рестрикции в отношении российских фирм "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл", "Текстиль-сервис" и "Фабрика ваты", а также компании Saphira Energy из ОАЭ. Кроме того, под санкции подпали Ферганский химический завод, Gelion Business Trade и Chemistry International из Узбекистана.

Ранее Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяное судно. Ограничения будут действовать против нефтяных танкеров, которые якобы вносят вклад в доходы России от энергоносителей. К настоящему моменту под рестрикциями находятся уже почти 600 судов.

Сюжет: Санкции
