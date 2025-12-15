Форма поиска по сайту

15 декабря, 13:57

Политика

Евросоюз ввел новые санкции против России

Фото: ТАСС/Zuma

Евросоюз (ЕС) ввел ограничения против 17 физлиц и 4 юрлиц в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Под ограничения подпал 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России, который базируется в Калининграде. Это подразделение играет важную роль в обеспечении безопасности и обороны в этом регионе, а также якобы глушит GPS-сигналы, что затрагивает прибалтийские страны.

Санкции введены против гражданина США, экс-помощника шерифа Флориды Джона Дугана, который еще в 2016 году попросил политическое убежище в России, украинской журналистки Дианы Панченко, "Международного движения русофилов", ряда компаний из Вьетнама и ОАЭ. В документе заявили, что фирмы из ОЭА Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, а также вьетнамская компания Hung Phat Maritime Trading якобы причастны к перевозке российских энергоносителей.

В списки попали пять человек, связанных с работой дискуссионного клуба "Валдай": декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, председатель совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов и программный директор "Валдая" Иван Тимофеев.

Ранее Великобритания расширила свой санкционный список в отношении России. Тогда под ограничения подпали Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, военный блогер Михаил Звинчук, Центр геополитических экспертиз и его основатель, философ Александр Дугин, а также военно-аналитический центр "Рыбарь".

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

