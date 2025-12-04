Британия расширила санкционный список в отношении России

Фото: depositphotos/Mermolenko

Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении России, сообщается на сайте правительства страны.

Под ограничения подпали Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ), а также 11 физических лиц. Из них трое являются офицерами ГРУ. Они якобы ответственны за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе. Еще восемь россиян оказались под санкциями из-за "враждебной киберактивности".

В октябре Лондон расширил антироссийский санкционный список на 90 позиций. Ограничения ввели в том числе против 35 организаций, среди которых оказались нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", Национальная система платежных карт, а также 9 китайских компаний и 4 фирмы из ОАЭ. Первые две обвинили в работе в стратегически значимом для российского правительства энергетическом секторе.

Кроме того, санкции затронули несколько российских банков, а также 51 судно, якобы перевозящее российскую нефть.