Британия расширила антироссийский санкционный список на 90 позиций

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 90 позиций, следует из заявления Минфина королевства.

Ограничения в том числе были введены против 35 организаций. В частности, они коснулись нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", Национальной системы платежных карт (НСПК), а также 9 китайских организаций и 4 фирм из ОАЭ. Первые две обвиняются в работе в стратегически значимом для российского правительства энергетическом секторе.

Вместе с тем рестрикции распространились на ряд российских кредитных учреждений, включая "Трансстройбанк", "Примсоцбанк", "ББР Банк", "Солид Банк", и на плавающее под флагами России, Панамы, Габона и других государств 51 судно, якобы перевозящее российскую нефть.

В свою очередь, среди 5 физлиц, подпавших под санкции, оказались граждане России, Сингапура и Новой Зеландии, которые, по утверждению властей королевства, способствовали дестабилизации ситуации на Украине.

Подчеркивается, что в случае обнаружения счета компаний в британских банках будут заморожены, а физлицам запрещен въезд на территорию страны.

Прошлые санкции Великобритании против России были объявлены в конце сентября. Тогда ограничения коснулись компаний по продаже и сервисному обслуживанию вертолетов HeliCo Group, IT-компании Aeza Group, грузинского бизнесмена Левана Васадзе и экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе. Лондон обвинил их в поддержке действий Москвы на Украине.

В ответ Россия расширила свой санкционный список, дополнив его несколькими представителями британского политического истеблишмента и экспертного сообщества.

В частности, в стоп-лист вошли основатель и исполнительный директор британского исследовательского центра Open Source Centre Джеймс Бирн, замдиректора управления по применению торговых санкций министерства предпринимательства и торговли Великобритании Анна Дибел-Юнг и другие.