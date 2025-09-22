EUObserver: новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться туризма

Фото: depositphotos/d.travnikov

Новые антироссийские санкции, которые продвигает Еврокомиссия (ЕК), предполагают ограничения в сфере туризма. Об этом сообщает портал EUObserver, ссылаясь на предложения организации по 19-му пакету рестрикций.

"Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России", – говорится в документе.

При этом не уточняется, какие конкретно услуги имеются в виду.

Вместе с тем портал обратил внимание, что за 2024 год Евросоюз выдал россиянам 552 тысячи шенгенских туристических виз. Это число на 10% превысило итоги 2023 года.

Евросоюз намерен принять 19-й пакет санкций против России, согласованный с США, в ближайшие дни.

Ранее пакет рестрикций утвердила Еврокомиссия. Новые ограничения предлагают снижение потолка цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, полный запрет на импорт СПГ на европейские рынки к 1 января 2027 года, а также введение санкций против еще 118 судов так называемого теневого флота России.

Кроме того, Запад планирует внести в санкционный список 45 компаний, которые якобы оказывали косвенную или прямую поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Также могут быть полностью запрещены все транзакции с участием "Роснефти" и "Газпромнефти".