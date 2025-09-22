Евросоюз согласовал с США 19-й пакет санкций против России

Фото: depositphotos/Varavin88

Евросоюз в ближайшие дни примет 19-й пакет санкций против России, согласованный с США. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1.

По словам политика, согласование санкций произошло впервые после возвращения президента США Дональда Трампа к власти.

Ранее 19-й пакет рестрикций утвердила Еврокомиссия. В новом пакете ограничений предлагается снизить потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, полностью запретить импорт СПГ на европейские рынки к 1 января 2027 года, а также ввести санкции против еще 118 судов так называемого теневого флота России.

Кроме того, Запад планирует внести в санкционный список 45 компаний, которые якобы оказывали косвенную или прямую поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Также могут быть полностью запрещены все транзакции с участием "Роснефти" и "Газпромнефти".

При этом в США заявляли, что целью нового пакета санкций станут Бразилия, Индия и Китай, так как против России "никакие санкции не сработали".

