Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Фото: 123RF/alexkich

Европейская комиссия (ЕК) утвердила 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Председатель (ЕК. – Прим. ред.) госпожа (Урсула. – Прим. ред.) фон дер Ляйен выступит с заявлением по этой теме вместе с высоким представителем (ЕС по иностранным делам. – Прим. ред.) госпожой (Каей. – Прим. ред.) Каллас, чтобы объявить этот 19-й пакет санкций", – цитирует ее "Интерфакс".

После этого представитель ЕК уточнила, что из-за своих графиков фон дер Ляйен и Каллас не смогут лично сделать соответствующие заявления перед журналистами. По ее словам, видеозапись с заявлением председателя ЕК будет показана на канале Ebs.

"Действительно, невозможно будет задать вопросы", – сказала Пинью.

При этом она не уточнила, как сделает свое заявление Каллас – в виде письменного документа или на видео. Кроме того, текст предложения ЕК по новым ограничительным мерам против РФ пока не будет опубликован. Пресс-секретарь Еврокомиссии объяснила, что он появится позднее, когда с Советом ЕС будет согласован окончательный документ.

Ранее Евросоюз продлил комплекс санкций против России на полгода, до 15 марта 2026 года. Они по-прежнему распространяются на более чем 2,5 тысячи лиц и организаций. При этом было принято решение не продлевать ограничения в отношении одного физлица.

В свою очередь, американский лидер Дональда Трамп назвал европейские ограничения против РФ недостаточно жесткими. По его утверждению, некоторые государства Европы по-прежнему закупают российские энергоресурсы.

