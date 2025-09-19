Reuters: ЕК предложит запрет импорта СПГ из России к 2027 году

Фото: 123RF/maxxyustas

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций против России предложит ввести запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как уточнили журналисты, это на год раньше запланированного срока.

В то же время манипуляции Евросоюза с активами России подорвут доверие мира к нему, заявил в соцсетях профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. По его мнению, Европа хочет "украсть российские активы, не называя это кражей". В качестве примера он привел планы ЕС купить на российские деньги беспроцентные облигации.

"Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе", – передает слова Дизена радио КП.

Ожидается, что ЕК презентует новый пакет антироссийских санкций 19 сентября. По предварительной информации, ЕС планирует ввести единые правила для ограничения виз россиянам. Кроме того, ограничения могут затронуть банки и нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая.