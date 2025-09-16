Глава ЕК фон дер Ляйен обсудила с Трампом усиление давления на РФ

Фото: ТАСС/AP/Pascal Bastien

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили укрепление усилий по увеличению давления на РФ. Об этом она написала в соцсети X.

"Я провела конструктивную беседу с президентом Трампом об усилении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер. Комиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, которые направлены на криптовалюту, банки и энергетику", – написала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия также предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не обнародует 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября. Решение было принято по причине смещения фокуса внимания с антироссийских санкций на оказание давления на Словакию и Венгрию.

Кроме того, по данным СМИ, в новый пакет санкций не войдут ограничения на продажу энергоресурсов. Журналисты отметили, что у Евросоюза почти не остается инструментов для усиления давления на Россию.