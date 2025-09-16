16 сентября, 17:40Политика
Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку для урегулирования кризиса
Фото: ТАСС/Zuma
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку для урегулирования украинского конфликта. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию, передает РИА Новости.
Трамп уточнил, что в ходе будущих переговоров между Москвой и Киевом о мире ему, возможно, придется лично присутствовать с обеими делегациями в одном помещении, поскольку стороны "не могут находиться вместе".
Более того, глава Белого дома вновь призвал страны Европы перестать покупать российскую нефть.
Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, сказал ранее американский госсекретарь Марко Рубио. Он напомнил, что глава Штатов уже провел несколько телефонных переговоров и встреч с украинским коллегой.
В свою очередь, президент Украины обратился к американскому лидеру и призвал ужесточить давление на Россию. Он предложил ввести антироссийские санкции, не дожидаясь аналогичных действий от европейских государств.
Путин заявил, что готов в любое время встретиться с Зеленским