16 сентября, 17:40

Политика

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку для урегулирования кризиса

Фото: ТАСС/Zuma

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку для урегулирования украинского конфликта. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию, передает РИА Новости.

Трамп уточнил, что в ходе будущих переговоров между Москвой и Киевом о мире ему, возможно, придется лично присутствовать с обеими делегациями в одном помещении, поскольку стороны "не могут находиться вместе".

Более того, глава Белого дома вновь призвал страны Европы перестать покупать российскую нефть.

Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, сказал ранее американский госсекретарь Марко Рубио. Он напомнил, что глава Штатов уже провел несколько телефонных переговоров и встреч с украинским коллегой.

В свою очередь, президент Украины обратился к американскому лидеру и призвал ужесточить давление на Россию. Он предложил ввести антироссийские санкции, не дожидаясь аналогичных действий от европейских государств.

Путин заявил, что готов в любое время встретиться с Зеленским

политика

