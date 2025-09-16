Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" по антироссийским санкциям

Фото: 123RF/wladyslawmus

Киев ждет от американского президента Дональда Трампа "четкой позиции" по антироссийским санкциям и гарантиям безопасности для Украины. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News, передает "Газета.ру".

По мнению Зеленского, единственный способ прекратить конфликт – это предоставить четкие гарантии безопасности украинской стороне. В этих обстоятельствах Трамп, по его словам, должен "проявить смелость".

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал, что Украина готова прекратить боевые действия с Россией по нынешней линии соприкосновения, если получит гарантии безопасности. Он считает, что одним из условий остановки конфликта может стать система гарантий с присутствием европейских военных на Украине в качестве инструкторов или миротворцев.

Более того, он заявил о необходимости оказывать давление на Москву для завершения украинского конфликта.