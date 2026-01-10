В Госдуме предложили дать дополнительные 3 дня отпуска за работу в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Анна Селина

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой о дополнительной компенсации для тех, кто вынужден работать в ночь на 1 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение, направленное министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

В своем письме депутат отмечает, что многие сотрудники экстренных служб, медицинских учреждений, органов правопорядка и других социально значимых сфер лишены возможности встретить Новый год с семьями из-за рабочих обязанностей.

В качестве меры признания и компенсации Лантратова предлагает законодательно закрепить за этой категорией работников право на три дополнительных оплачиваемых дня отпуска.

При этом использовать их можно будет в течение следующего за праздниками календарного года. По мнению Лантратовой, такая инициатива укрепит социальную справедливость, повысит уровень общественного признания труда специалистов и станет для них дополнительной мотивацией.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России новую категорию ветеранов труда. Также инициатива предлагает "подкрепить" звание ветерана труда реальными мерами поддержки. Речь идет в том числе о 50% компенсации расходов на ЖКХ, преимуществе при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы и прочее.