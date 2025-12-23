Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 08:46

Политика

В Госдуме предложили ввести новую категорию ветеранов труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложили ввести в России новую категорию ветеранов труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Сейчас федеральное звание ветерана труда можно получить только при наличии определенного трудового стажа и государственной или ведомственной награды. При этом бывает, что человек накопил необходимый стаж, но не имеет нужной награды. Это лишает его возможности получить звание "Ветеран труда" и соответствующие льготы.

"Ввести новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", – говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается наделить российское правительство правом определять порядок и условия присвоения звания.

По словам Слуцкого, люди с большим трудовым стажем внесли существенный вклад в развитие России. Они должны почувствовать, что их труд и старания не остались незамеченными, подчеркнул он.

Депутат добавил, что инициативой также предлагается "подкрепить" звание ветерана труда реальными мерами поддержки. Речь идет в том числе о 50% компенсации расходов на ЖКХ, преимуществе при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы и прочее.

Ранее в ГД выступили против лишения "тунеядцев" пенсии. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что любой гражданин имеет право на социальную пенсию, даже если ни дня не работал официально. Помимо этого, любой неработающий пенсионер не может получать доход ниже прожиточного минимума.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика