В Госдуме предложили ввести новую категорию ветеранов труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложили ввести в России новую категорию ветеранов труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Сейчас федеральное звание ветерана труда можно получить только при наличии определенного трудового стажа и государственной или ведомственной награды. При этом бывает, что человек накопил необходимый стаж, но не имеет нужной награды. Это лишает его возможности получить звание "Ветеран труда" и соответствующие льготы.

"Ввести новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", – говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается наделить российское правительство правом определять порядок и условия присвоения звания.

По словам Слуцкого, люди с большим трудовым стажем внесли существенный вклад в развитие России. Они должны почувствовать, что их труд и старания не остались незамеченными, подчеркнул он.

Депутат добавил, что инициативой также предлагается "подкрепить" звание ветерана труда реальными мерами поддержки. Речь идет в том числе о 50% компенсации расходов на ЖКХ, преимуществе при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы и прочее.

Ранее в ГД выступили против лишения "тунеядцев" пенсии. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что любой гражданин имеет право на социальную пенсию, даже если ни дня не работал официально. Помимо этого, любой неработающий пенсионер не может получать доход ниже прожиточного минимума.