Средства ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 27 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что восемь дронов сбили в Брянской области, по семь – в Белгородской и Курской областях, по два – в Тульской и Орловской областях, а также еще один – в Ростовской области.

В Брянской области ВСУ атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница.

Между тем в Белгородской области два мирных жителя получили травмы в результате атак дронов ВСУ. В частности, в поселке Маслова Пристань женщина самостоятельно обратилась в больницу с ранениями, которые она получила при детонации БПЛА.