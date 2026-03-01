01 марта, 07:16Происшествия
Средства ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников над регионами России
Фото: министерство обороны РФ
Российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 27 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что восемь дронов сбили в Брянской области, по семь – в Белгородской и Курской областях, по два – в Тульской и Орловской областях, а также еще один – в Ростовской области.
В Брянской области ВСУ атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница.
Между тем в Белгородской области два мирных жителя получили травмы в результате атак дронов ВСУ. В частности, в поселке Маслова Пристань женщина самостоятельно обратилась в больницу с ранениями, которые она получила при детонации БПЛА.
