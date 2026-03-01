Сборная Ирана по футболу может сняться с ЧМ-2026 из-за атак США и Израиля

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сборная Ирана по футболу может отказаться от участия в чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж, его слова передает газета Marca.

Такое решение, по словам Таджа, может быть принято руководителями спортивных организаций после нанесенных американской стороной ударов по территории Ирана.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля. Израильская сторона на этом фоне оперативно ввела в стране чрезвычайное положение. Спустя время Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что американцы начали "масштабную операцию" против Тегерана.

По словам Трампа, действия Ирана напрямую угрожали Штатам, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Вашингтона в Европе. После этого Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю, а также по военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате обстрелов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, он скончался после удара по его резиденции утром 28 февраля. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур.

Президент США Дональд Трамп назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Вместе с тем американский лидер заявил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

